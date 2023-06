Stadio San Siro, l’ira di Sala: "Dal Consiglio sento solo dei no. Ma nessuna proposta realistica"

Stavolta non ce l’ha fatta a contenersi e si è sfogato. Nell’aula del Consiglio comunale. Contro i consiglieri di centrosinistra e di centrodestra. Il sindaco Giuseppe Sala, dopo alcuni interventi dagli scranni di maggioranza e opposizione sul futuro dello stadio di San Siro, ha chiesto la parola alla presidente Elena Buscemi ed è partito come una furia dopo per replicare al capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi che citava un referendum di Radio Popolare che afferma che il 91% dei milanesi è favorevole alla ristrutturazione, non la demolizione, del Meazza, e al capigruppo di FI Alessandro De Chirico che lo criticava sulla gestione del dossier stadio: "Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo – attacca Sala –. Se l’avete qualcuno si alzi in piedi ora e dica che c’è una proposta e che venga condivisa dalle società. Io non l’ho sentita in due anni e mezzo. Volete che i club vadano a costruire il nuovo stadio a San Donato? Diteglielo. A Sesto? Diteglielo".

Non è finita. "Anche il modo di gestire del Consiglio è stato infruttuoso. Noi possiamo continuare a dibattere tra di noi ma siccome non è un’opera pubblica ma privata non possiamo fare finta di ignorare che ci sono degli attuatori (Milan e Inter, ndr )". Il sindaco continua, alzando il tono della voce: "Sento dire tanti no, ma non ho sentito una sola proposta realistica. Vi sfido. Perché dire come fa Monguzzi che bisogna mettere a posto San Siro è irrealistico, le squadre non lo vogliono fare, quante volte lo devono ancora dire? Cento. Mille. Allora basta. Non state dando un contributo. Preferirei che voi diceste: il nuovo stadio non va fatto. Almeno sarebbe un elemento di chiarezza. Ma io non credo che sia la cosa giusta per Milano. Poi nelle forme e nei modi vediamo".

Sala, però, si dice contrario all’ipotesi dei due stadi, vecchio e nuovo, uno di fianco all’altro, a San Siro: "Sarebbe inaccettabile per gli abitanti del quartiere avere 160 eventi all’anno organizzati complessivamente nei due impianti". Con un duro battibecco finale tra il sindaco e il consigliere comunale di FdI (ma ex lista Sala) Enrico Marcora. Il numero uno aveva detto anche che non condivide la richiesta continua di un vertice di capigruppo su San Siro: "Fare questo sciocco balletto, di fronte a nessuna novità, da parte di Milan e Inter per me non ha senso".

I consiglieri non si aspettavano uno sfogo del genere da parte del del sindaco. Ma provano a tenere il punto. Il capogruppo del Pd Filippo Barberis difende l’operato dell’assemblea di Palazzo Marino: "Sullo stadio il Consiglio si è espresso in maniera chiara e positiva il 22 dicembre 2022. Ponendo chiare condizioni per procedere positivamente con il nuovo stadio (capienza, verde, risorse per il qiartiere). Quella era e resta la nostra posizione che risponde positivamente a quella che è sempre stata la proposta delle squadre fino almeno a gennaio 2023: costruire insieme il nuovo stadio nell’ar ea di San Siro. Non è certo il Consiglio che sta bloccando lo sviluppo del progetto".

L’azzurro De Chirico è netto: "Il sindaco è venuto in aula a fare lo sbruffone. Ma noi proponiamo da quattro anni delle soluzioni". Enrico Fedrighini (lista Sala) nota che "la partita stadio non può continuare a essere una trattativa esclusiva tra sindaco e club".