Caso San Siro, l’Inter non aspetta Sala: "Nuovo stadio a Rozzano"

Il tempo per il progetto del nuovo stadio a San Siro è scaduto, l’Inter punta a realizzare la sua nuova casa a Rozzano, in un’area di proprietà del gruppo Cabassi. I messaggi del sindaco Giuseppe Sala alla società nerazzurra sull’apertura di una corsia preferenziale per far restare la Beneamata nella Scala del calcio non sembrano aver fatto breccia nei vertici interisti. Se n’è avuta un’ulteriore prova ieri, quando l’amministratore delegato corporate dell’Inter Alessandro Antonello, subito dopo l’assemblea degli azionisti del club nerazzurro, ha usato parole nette sul tema dell’impianto dove l’Inter giocherà in futuro: "L’obiettivo più importante a medio-lungo termine è la realizzazione di un nuovo stadio di proprietà. In questo momento il fattore decisivo è quello del tempo, attualmente il nostro focus è quindi sul progetto nell’area di Rozzano".

Il tempo, già. L’Inter vuole accelerare e non sembra più disposta ad aspettare le mosse del Comune, che pure ha fatto ricorso al Tar per provare a fermare l’annunciato vincolo sul secondo anello del Meazza, un vincolo che di fatto impedisce la realizzazione del progetto rossonerazzurro, cioè la costruzione di un nuovo stadio nell’area di fianco al Meazza, che nei piani dei club era destinato a essere abbattuto per lasciare spazio a un distretto sportivo e commerciale. Quel progetto è stato presentato nel 2019 al Comune, che però non ha mai dato un via libera definitivo.

Quattro anni dopo, dunque, il Milan ha deciso di puntare sull’area San Francesco a San Donato Milanese e l’Inter sul terreno di Rozzano poco distante dall’autostrada Milano-Genova e dal Forum di Assago. Sul futuro del Meazza, intanto, dice la sua l’ex portiere rossonero Christian Abbiati: "Spero che San Siro non lo abbattano, perché è la Scala del calcio. Sicuramente è difficile fare diventare San Siro una location commerciale come gli stadi nuovi che andrebbero a fare, però io ci ho giocato tanti anni, tanti miei ex compagni ci hanno giocato tanti anni, tanti giocatori anche di squadre rivali l’hanno sempre considerato la Scala del calcio, sarebbe un peccato. Io poi abito anche in quella zona".