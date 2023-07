"San Siro, 4 anni sprecati. C’è il rischio degrado"

Alessandro De Chirico, capogruppo di FI in Comune, il Milan sembra accelerare sul progetto di nuovo stadio a San Donato Milanese e potrebbe lasciare San Siro e Milano...

"Il Milan fa i propri interessi, cioè realizzare un nuovo impianto da utilizzare 365 giorni all’anno che gli permetta di aumentare gli introiti. È comprensibile che la società rossonera non aspetti più le decisioni del Comune di Milano. Sono quasi quattro anni che si parla del progetto del nuovo stadio a San Siro e non è stato deciso ancora nulla".

Per responsabilità di chi?

"In primis del sindaco Giuseppe Sala. Avrebbe dovuto far partire l’iter per l’approvazione del progetto dei club già durante lo scorso mandato in Comune, ma così non è stato. Ma anche il centrodestra in quella fase ha sbagliato. Non abbiamo mai avuto una posizione chiara e univoca sul futuro del Meazza".

Qual è la posizione giusta?

"Avremmo dovuto sostenere tutti insieme il progetto di Milan e Inter su San Siro, come io ho fatto fin dall’inizio. Avremmo dovuto ricordare che la Milano moderna è quella costruita dal centrodestra: CityLife, Porta Nuova, Cascina Merlata, M4 e M5. E, appunto, di un nuovo stadio. Avremmo dovuto marcare la differenza dalla sinistra ambientista che non vuole tagliare neanche un albero".

Intanto il Comune e i club attendono il parere della Sovrintendenza sul vincolo sul secondo anello del Meazza.

"Temo che la sovrintendente dirà che nel 2025 scatterà il vincolo e che ci sia il rischio che il Meazza abbia un destino simile a quello dell’istituto Marchiondi di Baggio, un monumento vincolato e intoccabile che è stato abbandonato al degrado. Perché, una volta posto il vincolo, non si potrà più realizzare il nuovo stadio a San Siro e Milan e Inter andranno a costruire il nuovo impianto altrove. Che ne sarà dellll’attuale stadio? Non vorrei che l’unico piano di riutilizzo sia un centro commerciale".

Cambiamo tema. La Giunta ha appena approvato una serie di delibera sulla mobilità...

"Sono favorevole a nuove licenze taxi, anche se mille forse troppe, e alla pedonalizzazione del Quadrilatero della Moda. L’aumento di Area C a 7,50 euro, invece, non servirà per ridurre il traffico in centro. Bisognerebbe prevedere un ticket ancora più caro, ma l’ingresso sempre gratuito per i residenti e abbonamenti per chi deve entrare nell’Area C per lavoro. I monopattini, infine, vanno ridotti".

Massimiliano Mingoia