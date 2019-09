L'idea era quella di portare in quartiere nuove attività commerciali, nuovi esercizi pubblici, i classici negozi di vicinato. Ma ora che il bando si è chiuso, si è aperto uno scenario decisamente diverso, uno scenario che ha i contorni della scommessa. E che scommessa: negli spazi commerciali ora sfitti e dismessi di proprietà di Aler troveranno spazio una radio di quartiere, una start-up per la produzione di contenuti cinematografici con tanto di laboratorio per la traduzione e la sottotitolazione di video e film, un laboratorio teatrale e una biblioteca, ma anche un’associazione impegnata a salvaguardare il legame tra bambini e genitori quando i secondi sono in carcere, una sartoria sociale e, ancora, onlus che si occupano di integrazione, anche declinata al femminile, e lavoro. Detto altrimenti: il quartiere San Siro, oggi caratterizzato da dinamiche affini a quelle dei ghetti e da microcriminalità, può diventare un laboratorio di incontro tra cultura, arte, lavoro e terzo settore con esiti tutti da scoprire. Un distretto della cultura e del sociale.



Il bando in questione è “Nuove Luci a San Siro”, approvato e finanziato dalla Regione a dicembre del 2018 e lanciato da Aler Milano a febbraio del 2019. In palio 10 negozi sfitti e dismessi ma anche contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese di ristrutturazione e il benefit di un canone d’affitto dimezzato per chi se li sarebbe aggiudicati. Risultato? Sei su 10 quelli appena aggiudicati. Lo spazio di piazza Segesta andrà al trio formato da Kin, Q Code Club e Serpica Naro che vi apriranno un centro culturale e laboratoriale che contempla più progetti: la Radio San Siro, una sartoria sociale, un programma di co-working e una bacheca del mutuo-aiuto. Quello in via Mar Ionio 7 andrà alla onlus Bambini Senza Sbarre che, come detto, si propone di aiutare i 5mila bambini milanesi che ogni anno entrano in carcere per mantenere il legame con uno dei genitori. L’altro spazio di via Mar Ionio 7 se l’è aggiudicato la Nero Distributions, che si propone di lanciare «una start-up imprenditoriale per nuovi contenuti cinematografici» corredata, come anticipato, da un laboratorio di traduzione e sottotitolazione, seminari e workshop per lo sviluppo di professionalità negli ambiti del montaggio, della regia, della grafica e dell’editoria, ma anche di un laboratorio teatrale, di una biblioteca con cineforum e corsi di arabo. Avanti con l’associazione Alfabeti che, in partnership con la start up ShiftOn, si occuperà di formazione al lavoro, co-working e corsi di italiano in due dei 6 spazi assegnati: quelli di via Abbiati 1 e 4. Infine l’associazione Coopi, impegnata nel contrasto alla povertà, che approderà in via Aretusa.

Soddisfatto Stefano Bolognini: «Favorire l’arrivo di attività e associazioni in un quartiere è il modo migliore per combattere illegalità e degrado – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche Abitative –. In particolare mi sembra una sfida bella e originale quella di aprire una start-up cinematografica in un quartiere come San Siro, così come mi sembra interessante ed indicativa la grande risposta al bando arrivata da realtà del terzo settore, che si occupano di integrazione e inserimento lavorativo. Penso sia proprio questa una delle strade da seguire per migliorare la qualità della vita delle nostre periferie. Presto lanceremo un bando analogo al Gratosoglio».

giambattista.anastasio@ilgiorno.net