San Giuliano Milanesi, bandita la gara per la nuova piscina entro il 2026

Dopo l’approvazione dell’iter in giunta e in consiglio comunale, è stata bandita la gara per la nuova piscina, da realizzare entro il 2026 attraverso una partnership pubblico-privato. La gara, a evidenza europea, si chiuderà il prossimo 2 ottobre, data entro la quale dovrà essere presentato il progetto definitivo dell’opera. A quel punto il Comune potrà avviare le procedure di esproprio per l’acquisizione dell’area oggetto dell’intervento: si tratta dell’ex maneggio di via Risorgimento, oggi in capo alla curatela di Genia, società municipalizzata andata in fallimento. "In poco più di 10 mesi – commenta il sindaco Marco Segala –, siamo riusciti a dare una forte e decisiva accelerata a quest’opera. Ora, con la pubblicazione della gara, possiamo parlare di concreti passi avanti. La proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione del centro natatorio nell’ex maneggio vede la luce con la riconversione di un’area di 13.200 metri quadrati in un’ampia zona dedicata al nuoto e al tempo libero".

A.Z.