San Giuliano, assalto fallito. Commando in azione nell’azienda di logistica. Fiamme per scappare

Torna in azione la banda delle logistiche. Alle 5 di ieri mattina un commando di circa 15 persone ha tentato l’assalto alla Td Synnex, azienda che distribuisce materiale elettronico, con sede al civico 65 di via Tolstoj, alla periferia di San Giuliano. Dopo averle posizionate di traverso nelle strade adiacenti la ditta, i malviventi hanno dato fuoco a sei auto, rubate in precedenza, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e avere più tempo per mettere a segno il loro piano. Quindi hanno usato una ruspa per aprirsi un varco nella recinzione esterna, che in effetti risulta divelta in un punto, lungo il perimetro laterale. Sono entrati in 15, alcuni a bordo di auto che sarebbero servite per caricare il bottino: pc, telefonini e altre apparecchiature informatiche di pregio.

In quel momento all’interno dell’azienda c’era una guardia dell’Italpol, incaricata di sorvegliare l’area. Uscito dalla guardiola, l’uomo ha inizialmente esploso alcuni colpi di pistola in aria, a scopo intimidatorio, per cercare di allontanare gli intrusi. Dopo che quest’ultimi hanno fatto scoppiare dei petardi, forse per simulare il possesso di un’arma, e hanno diretto la ruspa verso di lui, il vigilante avrebbe sparato anche in direzione dei malviventi. Lo dimostrano i fori di proiettile visibili sull’escavatrice; uno, in particolare, ha perforato il vetro dell’abitacolo ed è fuoriuscito dalla parte opposta. Immediata la fuga dei banditi, che si sono allontanati a rotta di collo, abbandonando il mezzo sul posto e scappando a piedi fino a far perdere le tracce. Nella giornata di ieri erano in corso le verifiche, anche presso gli ospedali di Milano e hinterland, per capire se qualcuno sia rimasto ferito, tanto più che un passante ha notato, e segnalato ai carabinieri, due garze sporche di sangue abbandonate lungo la strada, non lontano dal luogo della tentata rapina. Si tratterà di capire se e in quale misura questo dettaglio sia riconducibile al raid notturno.

Sull’episodio indaga la Tenenza di San Giuliano. Ieri via Tolstoj è rimasta a lungo chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire l’acquisizione di elementi utili alle verifiche e la rimozione dei veicoli dati alle fiamme. All’interno della ditta non risultano ammanchi. "E’ la prima volta che un colpo di tale portata è stato interamente sventato grazie al coraggio e alla professionalità di una nostra guardia’’, ha sottolineato Antonio Del Greco, direttore operativo dell’Italpol vigilanza.

La Td Synnex era già stata oggetto di un assalto, in quel caso riuscito, nel maggio del 2023. Con la stessa dinamica, ossia usando dei veicoli rubati per ostruire le vie di accesso al capannone, un commando di almeno 8 persone si era introdotto nel magazzino, razziando materiale tecnologico, cellulari e ipad, per un valore di oltre un milione di euro. Si tratterà di capire se i malviventi di ieri siano gli stessi di due anni fa, oppure se si tratti di un nuovo gruppo di criminali, ingolositi dal potenziale bottino sul quale avrebbero potuto mettere le mani.