San Giorgio: come cambia il programma

Meno street-food e meno eventi, il lutto nazionale per Papa Francesco accorcia la festa di San Giorgio a Limito. Il cibo di strada sarà disponibile domani (dalle 14 alle 24 orario continuato), domenica dalle 11 alle 24 e lunedì dalle 11 alle 23. Il comitato organizzatore della kermesse nella frazione di Pioltello ha modificato il programma: anche l’intrattenimento comincerà domani per concludersi lunedì. Il nuovo programma appena definito è disponibile sulla pagina Facebook “Festa Patronale S. Giorgio Limito“ e condiviso sui canali social del Comune. L’avvio delle iniziative è fissato per il domani alle 15 in via Palermo con il “calciobalilla umano“. Alle 17 si aprirà il Concorso di pittura in Corte Viganò, mentre in via Puglie è prevista un’esibizione di freestyle-calcio-break dance. In serata, silent disco in piazza Don Milani. Bar.Cal.