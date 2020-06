San Giuliano Milanese (Milano), 21 gugno 2020 - Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di San Donato Milanese sulla dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 24 anni. La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 20 giugno, a San Giuliano. Erano da poco passate le 22 in via delle Crociate quando il giovane pedone è investito da un'auto. Per il 24enne non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Sul posto anche la Polizia Locale. Al vaglio la dinamica dello schianto.

© Riproduzione riservata