Ladro sfonda un vetro di un ristorante: sorpreso mentre svuota la cassa

San Donato Milanese (Milano), 25 giugno 2023 - Un uomo di 34 anni ieri mattina è stato arrestato dai Carabinieri di San Donato Milanese per furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre stava rovistando nella cassa e mettendo a soqquadro un ristorante vicino alla stazione nel quale era entrato dopo aver sfondato il vetro di una finestra per entrare.

Il primo furto

Immediati gli accertamenti che hanno consentito non solo di identificare che il ladro, di origini marocchine, senza fissa dimora, nullafacente, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio ma anche di accertare che poco prima, aveva mandato in frantumi il finestrino di un'autovettura parcheggiata non molto lontano dal locale e aveva rubato alcune monete.

Refurtiva recuperata

La refurtiva è stata recuperata e restituita mentre il 34enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di San Donato Milanese su disposizione dell'autorità giudiziaria.