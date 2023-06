San Donato alza la voce "Fate altrove lo stadio Vogliamo qualità della vita non traffico e cemento"

di Alessandra Zanardi

"No a nuovi stadi. Si ristrutturi San Siro, senza procedere a ulteriori cementificazioni". Questo il tema della manifestazione, molto partecipata, organizzata ieri a San Donato da 20 tra associazioni, comitati, partiti politici e movimenti di pressione. Con un presidio davanti al Comune e un corteo fino alla stazione ferroviaria, si è voluto ribadire un secco "no" all’ipotesi che il Milan possa costruire un proprio stadio nell’area San Francesco, un ex sito agricolo di 300mila metri quadrati ricompreso tra l’A1, la tangenziale e la ferrovia.

Mentre il Comune di San Donato aspetta di visionare un progetto da parte dei rossoneri, la città si divide tra favorevoli e contrari. E cresce la protesta, supportata anche da rappresentanti del tessuto politico di Milano. "Perché costruire uno stadio, quando già ne esiste uno? La ristrutturazione del Meazza è l’unica soluzione, non ci sono alternative – sostiene Enrico Fedrighini, della lista ‘Beppe Sala sindaco’ –. Da Milano a San Donato, le amministrazioni comunali non siano prone di fronte alle logiche della finanza immobiliare". Anche Gabriele Mariani della lista ‘Milano in comune’ ha portato solidarietà ai manifestanti, ai quali ha detto: "Non siete soli. La strategia deve essere quella di farsi sentire, esigere la massima trasparenza, partecipare all’iter burocratico e affiancare l’amministrazione comunale, per spingerla ad assumere la decisione più giusta".

"Siamo per una riqualificazione dello stadio attuale e un concetto di sviluppo sostenibile, al servizio dei cittadini e non dei gruppi immobiliari. Sono sempre più numerose le persone che stanno acquistando consapevolezza in questo senso", ha affermato Renato Aquilani, presidente dell’associazione per il Parco agricolo Sud Milano. "L’area San Francesco? Già trent’anni fa esprimemmo contrarietà alla prima variante urbanistica su quel sito. Un impegno contro il cemento che perdura tuttora", ha ricordato Giorgio Bianchini, presidente locale del Wwf.

Più volte durante la manifestazione è stato ribadito il timore che, qualora lo stadio venisse realizzato, in concomitanza con le partite potrebbero generarsi dinamiche poco controllabili, come caos viabilistico, sosta selvaggia, inquinamento acustico e rifiuti abbandonati in ogni dove. "Esauriti gli oneri di urbanizzazione legati all’operazione edificatoria, resteranno solo i disagi – ha detto il segretario del Pd di San Donato, Alessandro Grillo –. Non c’è bisogno di vedere il progetto per dire ‘no’ a uno stadio che peraltro sorgerebbe a poca distanza dall’abbazia di Chiaravalle". "Non possiamo accettare che San Donato si trasformi da città giardino a città zerbino, in vendita al miglior offerente – sono state le parole di Gina Falbo, della lista Insieme per San Donato –. A oggi il consiglio comunale non è stato minimamente coinvolto". Simona Rullo, dei Verdi, ha ribadito che sarebbe inaccettabile una regressione della qualità di vita dei residenti, "che oggi a San Donato è altissima grazie alla presenza di aree verdi e piste ciclabili".

In concomitanza con la manifestazione, è partita una raccolta di firme per chiedere al Comune di dire "no" allo stadio. E martedì in consiglio comunale verranno discusse alcune mozioni sul tema. Ma c’è anche una parte dell’opinione pubblica che si dice favorevole alla costruzione dell’impianto: si ritiene che la presenza di una società sportiva di caratura internazionale possa portare a un aumento della sicurezza sul territorio.