San Donato, 1.100 firme contro lo stadio del Milan

Con 1.100 firme già raccolte, prosegue la mobilitazione di comitati, associazioni e partiti politici per il no allo stadio del Milan, una maxi struttura che si ipotizza di realizzare nell’area San Francesco, alla periferia della città. Nell’ultimo mese, la petizione lanciata per ribadire la contrarietà all’impianto – e chiedere al Comune un impegno per salvaguardare il territorio - non ha mancato di rastrellare consensi, sull’onda di timori già ribaditi in più occasioni: eccessivo consumo di suolo, contraccolpi sulla viabilità, flussi di tifosi in arrivo da ogni dove e necessità di gestire, con costi a carico della collettività, la sicurezza e il decoro urbano in concomitanza con le partite in casa. Sono queste le motivazioni che hanno portato i firmatari a sposare i contenuti dell’appello, promosso attraverso un insieme di banchetti allestiti in varie zone della città. E ora la sottoscrizione è destinata a continuare. Ma tra i sandonatesi c’è anche chi è favorevole allo stadio. "In un sondaggio promosso dal nostro partito, l’85% dei pareri è per il sì - osserva Guido Massera, leader locale di Fratelli d’Italia -. C’è chi ritiene che l’impianto possa essere un volano anche sul piano produttivo e occupazionale. Personalmente non ritengo di pronunciarmi prima di aver visto un progetto, comprensivo di opere compensative, piani del traffico e della sicurezza". Progetto che al momento il club rossonero non ha ancora presentato, "presumibilmente se ne riparlerà dopo l’estate - dice l’assessore ai Lavori pubblici di San Donato, Massimiliano Mistretta -. L’interesse del Milan per la nostra città appare ora più concreto, vista anche la situazione di stallo che si è creata rispetto alla possibile costruzione di uno stadio a Milano".

Alessandra Zanardi