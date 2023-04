Il Parco Nord “invaso” dai boy scout: in 1.000 per celebrare San Giorgio

Milano – Dal pomeriggio di ieri il Parco Nord di Milano, nella porzione nei pressi della Cascina Balossa, tra Cormano e Novate Milanese, è stato invaso da un “esercito” pacifico e festoso di boy scout. Sul grande prato dell’area verde infatti si sono dati appuntamento oltre un migliaio di scout dell’Agesci milanese per celebrare San Giorgio, il protettore degli scout.

Nelle aree della Balossa i giovani in divisa hanno allestito un campo temporaneo con le tende, trasformando gli spazi appena acquistati dal Parco Nord, in un grande ritrovo di festa, giochi e attività educative.

Per l’occasione Agesci Milano supporta la campagna di raccolta fondi “Insieme per la Terra”, volta proprio a supportare l’acquisto dei nuovi terreni in zona Balossa che saranno poi oggetto di riqualificazione.

“Iniziare a far rivivere questi spazi grazie al supporto e alla cura di centinaia di giovani ci sembra il modo più bello per trasmettere il messaggio che il futuro è dei giovani”, ha commentato Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano.

Da parte sua Agesci, attraverso Matteo Leone, incaricato alla Branca EG di Agesci Milano, ha ringraziato il Parco Nord: "È parte del nostro impegno ad accompagnare le guide e gli esploratori di Milano a prendersi cura del territorio in cui vivono e a tradurre in azione concreta la loro promessa di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo hanno trovato".

"Il San Giorgio di quest'anno – aggiunge Sipontina Faienza, incaricata alla Branca EG di Agesci Zona Milano – avrà un sapore particolare in quanto sarà l'occasione per un saluto speciale a 15 ragazze e ragazzi di Zona Milano che parteciperanno al Jamboree, il raduno scout mondiale che si svolge ogni 4 anni e che il prossimo Agosto avrà luogo in Corea del Sud. Confidiamo che nello zaino dei nostri 15 ambasciatori sarà viva la memoria di questo San Giorgio e dell'occasione di incontro che sta offrendo con il nostro territorio”.