Milano, 26 luglio 2019 - Visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'ex Cie di via Corelli di Milano che presto sarà un Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri. «Per fare le espulsioni occorrono i centri, in autunno viene pronta questa struttura che ospiterà 140 immigrati pronti per essere espulsi - ha detto al termine della visita in cui è stato accompagnato dal prefetto di Milano, Renato Saccone -. A questo si aggiungono altre strutture in altre regioni italiane e potremo espellere più persone perché avremo più posto nei centri».

Salvini ha anche replicato a quanto detto in un'intervista dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul fatto che lui e la Lega possono essere battuti. «Se io fossi il sindaco di Milano, avrei tanto tempo da dedicare alla mia Milano. Poi faccia pure politica, siamo in democrazia. In bocca al lupo a Sala - ha detto il leader della Lega - Io penso di fare bene il ministro dell'Interno e ho voglia di farlo ancora a lungo. Gli italiani stanno premiando noi e non il Pd. Poi, da milanese, spero sempre il meglio per la mia città e alcuni problemini ci sono. Sarò a Rogoredo la prossima settimana».

A margine della visita in via Corelli, Salvini ha aggiunto altri commenti su argomenti milanesi come la proposta del Daspo cittadino al vaglio del Consiglio comunale di Milano. «Tutto quello che aumenta le garanzie di sicurezza va in una direzione buona, poi ci sono Comuni e Comuni. Non mi è piaciuto il fatto che alcuni Comuni hanno annunciato che non vorranno la pistola elettrica in dotazione alla polizia locale - ha commento il ministro - Piena fiducia nei sindaci di qualunque orientamento politico quando adottano provvedimenti per difendere la gente».