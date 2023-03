"Salviamo l’area verde" Più parcheggi, meno parco? Legambiente non ci sta

di Davide Falco

Il consiglio comunale approva il progetto del nuovo parcheggio della scuola: Legambiente non ci sta. La proposta è quella di togliere un pezzo di terreno del parco adiacente alla scuola elementare di via Brodolini per ampliare il numero di posti auto attuale. "La scelta, ha spiegato l’assessore al Territorio Luigi Zucchelli, è data dai fondi del Pnrr. La normativa prevede che l’edificio scolastico venga dotato di un parcheggio automobili idoneo, passando dagli attuali 447 metri quadri a 496. Lo spazio sarà ricavato dal parco, nella zona denominata delle Radure, che diventerà parte integrante dell’edificio scolastico". In questo modo saranno aggiunti circa una decina di posti auto a quelli già esistenti. Il prezzo da pagare, togliere un lembo di terreno, non è però piaciuto a Legambiente, l’associazione All’ombra dell’albero, Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista.

"Hanno avuto la pessima idea di compensare lo spazio sottratto alla scuola, 1614 metri quadrati da verde urbano, zona alberata e inserita in un parco pubblico, ad attrezzatura scolastica. L’area del parco delle radure rappresenta una ricchezza per la comunità, luogo di socializzazione e di godimento del patrimonio naturalistico comunale per i giovani, famiglie, anziani e per gli animali", spiegano dalle associazioni e dai due partiti. L’alternativa proposta è quella di modificare i lavori proposti, salvando il pezzo di terreno e garantendo una decina di nuovi parcheggi. "Sembra che non vengano considerati i tempi in cui viviamo, in cui l’emergenza climatica è una priorità da risolvere. La giunta di centrosinistra sembra non incentivare forme di mobilità dolce come la bicicletta o il pedibus ma, anzi, di incentivare l’utilizzo di auto. Sembra che non ci sia interesse nel trovare soluzioni alternative. Chiediamo di cercare insieme una soluzione alternativa alla distruzione del parco delle Radure", concludono dai gruppi associativi e politici.