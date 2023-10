"Salviamo la sanità pubblica"

I promotori del comitato referendario per la sanità pubblica in Lombardia sono tornati in piazza, confermando il ricorso al Tar contro la bocciatura del referendum parzialmente abrogativo della legge regionale sanitaria. In presidio sotto la sede della Regione, tra gli altri, Cgil, Acli, Pd e M5s. "In Lombardia il servizio sanitario non è più in grado di dare una risposta ai problemi dei cittadini – denuncia Federica Trapletti (Spi Cgil Lombardia ) – ci sono sempre più anziani costretti a rinunciare alle cure perché non possono ricorrere a prestazioni private".