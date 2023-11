Salviamo il parco contro il Comune sui fondi del Pnrr

Non si placa la diatriba tra il “Comitato Salviamo il Parchetto“ e il Comune. Si continua a parlare del villaggio residenziale dove si chiede di utilizzare fondi pubblici per la riqualificazione di quell’area al centro del solito interrogativo: area pubblica o privata? Secondo i sei amministratori condominiali di quegli edifici, sono 195 le abitazioni in quel villaggio di cui 185 di proprietà privata mentre solo dieci sono ancora patrimonio Aler. Cifre che portano a pensare si tratti di area privata: "Le abitazioni un tempo di proprietà Aler oggi appartengono a privati cittadini, fatta eccezione per pochi appartamenti, eventuali interventi strutturali sarebbero, quindi, a loro carico".

Secondo il Comitato ci sono fondi ottenuti dal Pnrr che erano destinati alla riqualificazione del villaggio residenziale ma utilizzati, invece, per la realizzazione di nuovi posti auto i cui lavori sono in corso. "Il Comune credo debba spiegare ai cittadini perché i soldi che potevano essere spesi per la riqualificazione di questo quartiere sono stati utilizzati per realizzare qualcos’altro che nulla c’entra con la rigenerazione urbana". Ha così sostenuto la senatrice Simona Malpezzi (Pd) presente alla manifestazione di sabato scorso, indetta dal Comitato Salviamo il Parchetto in difesa del villaggio residenziale, a fianco dei consiglieri comunali Roberto Maviglia (Cee) e Arianna Moreschi(Pd).

"Il Pd cassanese chiama i cittadini a protestare in difesa del villaggio residenziale, una area di proprietà privata – così Andrea Savino, assessore al Demanio – per mitigare anni di promesse su interventi strutturali in quel quartiere mai mantenute. Il Comitato Salviamo il Parchetto, sostenuto da senatori, consiglieri comunali del Pd e della civica Cee oltre ad esponenti politici attivisti locali, reclamano un finanziamento ottenuto - a loro dire - per un progetto, inesistente, da attuare al villaggio residenziale. In comune però non risulta nulla di tutto questo, nessun progetto sulla carta e nessuna somma inscritta nel bilancio dell’epoca". Stefano Dati