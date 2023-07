"Salviamo i luoghi storici" L’appello di Orizzonte: si cerchino ovunque i fondi per ristrutturare

di Alessandra Zanardi

"Salviamo dal degrado le testimonianze del passato, dall’antica chiesina di Occhiò a quella di via Po a Sesto Ulteriano, fino al mulino della Torretta". L’appello arriva dall’associazione culturale Orizzonte, con un invito a cercare canali di finanziamento per strappare all’abbandono alcuni edifici storici che punteggiano il territorio di San Giuliano e che oggi versano in uno stato di assoluta trascuratezza. "Si potrebbero esperire diverse strade, dagli sponsor privati al contributo popolare, attraverso l’apertura di un crowdfunding, fino alla compartecipazione degli enti pubblici (Comune, Regione, Parco Sud e Ministero dei beni culturali)", azzarda il presidente di Orizzonte Paolo Rausa. Che invita enti e associazioni del territorio a discutere insieme la proposta.

Il reperimento di eventuali risorse per finanziare i piani di sistemazione di queste strutture "sarebbe un bel segnale di valorizzazione del territorio – prosegue Rausa –, con le sue pertinenze monumentali e le testimonianze artistiche e spirituali del passato".

Il nucleo primigenio della chiesina di Occhiò risale al nono secolo, il mulino della Torretta all’epoca degli Umiliati. È di epoca cinquecentesca l’oratorio di via Po, dedicato ai santi Alberto e Teresa, in disuso da tempo. In particolare quest’ultimo edificio, di proprietà privata, versa in condizioni di degrado, tant’è che il Comune di San Giuliano, che già vi aveva fatto posizionare un ponteggio di protezione, ha invitato la popolazione a tenersi alla larga dall’immobile, nel timore di eventuali crolli.

In compenso se alcune strutture sono in stato di abbandono, al contrario sono partiti, lungo la via Emilia, i lavori di restauro e consolidamento dei pilastri del monastero della Vittoria, monumento fatto erigere a San Giuliano nel 1518 dai francesi vincitori della battaglia dei Giganti.

"La storia e la conoscenza del passato ci aiutano a capire meglio il presente e le nostre origini – dice l’assessore alla cultura Nicole Marnini –. Cultura è anche questo: scoprire da dove veniamo e recuperare testimonianze preziose sui nostri territori, spesso costellati da vicende importanti che ne hanno segnato l’evoluzione".

"È importante – conclude l’assessore conoscere e far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, il nostro patrimonio storico e artistico. Le radici e le origini rappresentano un punto di partenza che non deve mai mancare nel percorso di crescita di ognuno di noi".