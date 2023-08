"Salvato il grano a Truccazzano, ai compostatori tutto il mais"

di Monica Autunno

Dieci ettari di raccolto di mais inviati al compostaggio, dopo la sassaiola della grandine di luglio "altro non si poteva fare: abbiamo salvato tutto ciò che si poteva". Tempo di bilancio, triste, dell’estate funestata dalle calamità meteo, anche alla Cascina Claudina di Corneliano Bertario, tempio dei grani della tradizione e fattoria didattica. Ma si guarda anche avanti: alle prossime semine, al ritorno nei campi e anche all’attività didattica della prossima stagione. "In questa ennesima estate difficile – spiega la padrona di casa Maria Antonia Ceriani, responsabile Donne Impresa di Coldiretti per Milano, Lodi e Monza Brianza – ci siamo inventati anche una mascotte, il Drago Granasio, nome che richiama l’animale mitologico di questa zona e il grano. È pronto, debutterà a breve". Alloggiano proprio in cascina molti periti che, in queste settimane, stanno facendo la stima dei danni del maltempo negli appezzamenti d’area. "Tutti siamo stati colpiti in maniera pesante – così Ceriani –. Diciamo che il 21 luglio è una data che ricorderemo. Eravamo contenti, si prospettava un’estate meno difficile sul fronte siccità. Ma in questo lavoro è così. Tutto cambia da un momento all’altro".

Salvo il primo raccolto di frumento e grani antichi, "che fortunatamente avevamo già fatto", per il mais poco da fare. "Si è salvato ben poco. La pannocchia, quando viene ‘aggredita’ in quella che noi chiamiamo la fase lattea, quando è ancora morbida, non si recupera più. Peraltro sviluppa tossine e muffe. Quel che non abbiamo potuto salvare, che è la maggior parte, è andato a compostatori per produzione di biogas".

Danno economico, risarcimenti incerti. "Le nostre organizzazioni di categoria ci supportano – aggiunge Ceriani – ma certamente qualche cosa sul fronte assicurativo va modificato. Come prima cosa, sicuramente, vi sarà un’istanza di deroga sulla parte normativa che prevede il risarcimento solo sul ‘non assicurabile’. Per molti è impossibile assicurare i raccolti se poi non c’è, e a oggi non c’è, la certezza di un ristoro. Molte aziende ce la faranno. Ma molti sono già oggi in grave difficoltà. Il maltempo è stato un colpo di grazia. Venivamo già da anni complicati". La tempesta di fine luglio ha distrutto anche il campo di girasoli che, sino a settembre, avrebbe dovuto ospitare visite guidate, laboratori e iniziative ricreative. "Avevamo il calendario pieno, abbiamo restituito le quote versate. Pazienza, ci riproveremo l’anno prossimo". Si guarda alle nuove semine, "non manca molto, già in ottobre si parte".