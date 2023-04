Salvato il grande ippocastano col nido. Quattro su 12 pronti al taglio

Tecnici e genitori ai piedi degli alberi della scuola elementare di via Brunacci (comprensivo Thouar Gonzaga), circondati dai cantieri. Sui tronchi ci sono ancora i cartelli, lasciati dagli alunni venerdì, al termine di quella che doveva essere la cerimonia d’addio. Posticipata. Chiedono di salvare i 12 alberi i genitori. Così è stato organizzato un sopralluogo, con i direttori dei lavori di MM, ai quali hanno partecipato anche i rappresentanti del Municipio 5, i delegati del Comune e una rappresentante del Circolo Legambiente. Il nodo principale è uno: servono le scale di emergenza per mettere a norma l’edificio e devono per forza essere accessibili dal cortile e dal corridoio. Bisogna scavare per realizzarle. In più dovrà essere sostituita la caldaia e deve essere rimosso il serbatoio del gasolio. Si scava ancora. Fino a due metri e mezzo. Quattro alberi saranno quindi rimossi. "Purtroppo un grosso ippocastano è proprio nell’area dove deve essere fatta la scala antincendio, ci hanno detto che è impossibile evitare il taglio - spiega il presidente del Municipio 5, Natale Carapellese -. L’ippocastano vicino alla portineria invece sarà salvato, c’è sopra un nido. Un paio di piante sono malmesse, siamo riusciti a rinviare le operazioni per altre tre e cercheremo di trovare un’alternativa". Il taglio delle piante è stato sospeso sabato, ma per quattro di loro riprenderà quindi tra un paio di settimane: poi per altri sette giorni la parte esterna sarà inagibile.

Intanto i genitori non s’arrendono e chiedono lumi sul cronoprogramma. Presto sarà pronta e liberata dai cantieri anche la vecchia materna Rimini. "Settimana prossima sarà consegnata la palestra, che è stata fatta visitare ai genitori – spiega Carapellese -. Mentre per problemi nell’approvvigionamento delle materie prime e ritardi non si conosce ancora la fine dei lavori. La caldaia dovrebbe essere in azione per il prossimo inverno".

Simona Ballatore