Salvata una femmina di germano reale Era ferita per l’attacco di un cane

Un altro triste episodio si è verificato al Parco Nord dove è rimasta ferita una femmina di germano reale. Grazie ai guardaparco, che sono intervenuti prontamente, l’animale è stato soccorso e gli sono state date le prime cure. L’esemplare è stato trafitto in più punti da ferite riconducibili ai morsi di un cane. La vigilanza l’ha poi trasportata d’urgenza al Cras di Vanzago. "Ci auguriamo che la femmina di germano reale riesca a sopravvivere e riprendersi per ritrovare la meritata e dovuta libertà tornando a volare", commentano gli addetti del Parco. Un periodo delicato per molte specie che abitano la zona verde tra cambi di piumaggio, riproduzioni e prime esplorazione dei giovani. Sono frequenti gli episodi di aggressione ai danni di anatre, aironi e folaghe. Per questo, il presidente Marzio Marzorati lancia l’appello: "Cogliamo l’occasione per ricordare ai visitatori, in particolare ai conduttori di cani, di vivere il parco nel rispetto del luogo naturale, degli animali selvatici e degli altri fruitori".La.La.