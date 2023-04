"Salvare i glicini di piazzale Baiamonti"

Dall’assessore regionale ai Parchi Gianluca Comazzi (nella foto), di Forza Italia, al capogruppo di Europa Verde in Comune Carlo Monguzzi, ambientalista schierato a sinistra. Fronte bipartisan per salvare gli alberi del giardino di piazza Baiamonti, proprio di fianco al Circolo Ex Combattenti in un ex casello daziario. Comazzi, in una nota, spiega: "Mi è stata segnalata una petizione dei cittadini milanesi schierati contro l’abbattimento del giardino del Circolo Ex Combattenti. Se fosse vero, questo sarebbe l’ennesimo gesto sconsiderato di un’amministrazione che continua a professarsi “green” a parole quando i fatti mostrano tutt’altro. La rimozione dei glicini e delle altre piante presenti sarebbe un durissimo colpo per la natura urbana milanese e per il patrimonio storico e culturale della città. Questi alberi rappresentano un simbolo di bellezza e storia per i milanesi e il loro sacrificio distruggerebbe non solo il giardino del Circolo, che è una parte fondamentale per le attività che si svolgono al suo interno, ma anche un’importante luogo verde nel cuore di Milano. Il Comune sa bene che tentare di spostare alberi così vecchi e grandi rischia solo di farli morire".

Monguzzi, intanto, sottolinea: "Salviamo il meraviglioso glicine e i 4 grandi tigli di pza Baiamonti Li sorgerà l’altro pezzo della piramide di Herzog (il nuovo Museo della Resistenza, ndr), malgrado il mio emendamento al pgt che chiedeva che l’area rimanesse verde Abbiamo fatto un sopralluogo con Franco Beccari di Legambiente e chiediamo che il cantiere risparmi glicine e tigli che sarebbero molto laterali". Monguzzi, infine, non crede nel trapianto ipotizzato da alcuni esponenti di Palazzo Marino: "Evitiamo cose sconsiderate come il trapianto che non avrebbe alcun senso e utilità".