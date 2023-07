Salvando il mondo (dai rifiuti digitali) si impara un mestiere

È partita a giugno e si concluderà a luglio la prima edizione lombarda del corso "Salva il mondo, salva la terra!", un progetto di "Informatici senza frontiere Aps", che coinvolge i ragazzi con sindrome di Asperger per ricondizionare vecchi dispositivi informatici e tecnologici dismessi e donarli a famiglie bisognose e associazioni.

"Un corso gratuito, divertente e coinvolgente, oltre che professionalizzante, che si rivolge alle persone con disabilità intellettuali lievi come Disturbi specifici dell’apprendimento, spettro autistico o sindrome di Asperger che, come tutti i ragazzi di oggi, presentano un’affinità con la tecnologia in generale e con l’informatica in particolare – spiega Pierlorenzo Castrovinci, aresino, responsabile di "Informatici senza frontiere Aps“ per la Regione Lombardia –. In particolare, poi, molte di queste persone presentano una memoria al di sopra della media, che facilita la loro capacità di apprendimento e di risoluzione dei problemi creativa e fuori dagli schemi, spesso applicata al digitale".

Il corso, organizzato da Isf sezione Lombardia col patrocinio di Dell, si svolge in via Mosso 3, nella sede milanese del Csf e fa parte di “Mosso Milano“ all’interno del Parco Trotter, un Istituto comprensivo recintato e presidiato, raggiungibile da piazzale Loreto in pochi minuti con il bus 56 (la fermata dista 160 metri). Tra i molti obiettivi di "Salva il mondo, salva la Terra!", oltre a offrire ai ragazzi formazione digitale e accompagnarli all’inserimento lavorativo, anche quello di contribuire a ridurre la produzione di spazzatura elettronica, che secondo il report del Parlamento Europeo, cresce del 2 percento ogni anno.

"Facciamo formazione anche sul corretto riuso dei dispositivi informatici, che diversamente verrebbero conferiti in discarica, con ciò contribuendo alla diminuzione del consumo di terre rare e al problema dell’obsolescenza programmata e ridando vita al vecchio hardware, con un forte riscontro ecologico", conclude Castrovinci. Dieci gli incontri, l’ultimo il 21 luglio, quando ci sarà la consegna dei primi attestati. Per conoscerli è possibile contattare il numero 02.58325589.

Mon.Gue.