Milano, 9 luglio 2019 - Un uomo violento, con un passato pesante da pandillero della feroce gang Mara Salvatrucha. Una donna costretta a subirne le angherie per anni. E due carabinieri feriti. Si è conclusa nelle camere di sicurezza della caserma Montebello la domenica di follia di Germano Orlando M.R., trentottenne salvadoregno che fino a qualche anno fa, stando a quanto emerso, faceva parte della Ms13: il centroamericano è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e indagato per maltrattamenti in famiglia.

La storia inizia domenica mattina nell’appartamento della Barona dove il 38 enne convive dal settembre 2016 con una 27 enne ecuadoregna: attorno alle 11, al culmine dell’ennesima discussione, l’uomo spintona con violenza la donna e cerca di colpirla con un pugno, ma viene fermato dal figlio di 5 anni di lei, nato da una precedente relazione. A quel punto Maria (nome di fantasia) decide di andare via di casa con il bambino, sperando che il compagno (che ha già denunciato in passato salvo poi ritirare la querela) si calmi. Niente da fare: al ritorno nell’abitazione, la 27 enne trova Germano Orlando completamente ubriaco e intento a danneggiare il tavolo della sala con un cacciavite. Maria, sempre più spaventata, propone al 38 enne di andare insieme al parco Lambro per unirsi ad alcuni amici che stanno facendo una grigliata. L’uomo accetta, ma, una volta salito in metropolitana, torna a essere molesto: ascolta musica ad alto volume e infastidisce gli altri passeggeri, nonostante Maria lo implori di smettere.

Scesi a Cimiano la donna, ormai stufa, gli chiede di andarsene. L’uomo diventa una furia e inizia a colpire la convivente con schiaffi e pugni. Maria chiede aiuto a un vigilante Atm, che chiama subito il 112. «Se arriva qualcuno, lo faccio a fette», minaccia lui. Sul posto intervengono in rapida successione tre equipaggi del Radiomobile: i carabinieri si premurano innanzitutto di mettere in salvo la donna e il piccolo, allontanandoli da Germano Orlando; poi cercano di farlo calmare, senza esito. Anzi, il 38enne salvadoregno si scaglia con violenza contro i militari, prendendone uno a morsi (7 giorni di prognosi per le ferite al pollice della mano destra) e provocando a un altro, nel corso della colluttazione, la distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (giudicata guaribile in 21 giorni). Alla fine, a fatica, gli investigatori dell’Arma riescono a immobilizzare l’uomo e a portarlo in caserma: dalla verifica in banca dati è emerso che il 38enne è stato in carcere tra il 2013 e 2015 per le accuse di rissa e lesioni (legate verosimilmente al periodo da pandillero) e nel 2018 è stato denunciato per lesioni personali a Pero. D’intesa con il pm di turno Luca Poniz, i carabinieri lo hanno arrestato per resistenza, violenza e lesioni (con direttissima ieri mattina) e indagato a piede libero per maltrattamenti in famiglia.