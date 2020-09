Scienza, salute e ambiente ritornano al Parco Nord Milano con un nuovo palinsesto ricco di appuntamenti, che partirà domenica. Concerti, mostre e passeggiate nella natura fino a dicembre torneranno a far vivere lo spazio Oxy.gen, con la rassegna organizzata da Fondazione Zoé e Parco Nord Milano, con il patrocinio del Comune. Cinque appuntamenti con la musica, passeggiate con l’autore da un’idea di Lorenza Zambon, per arrivare al ciclo “La palestra della mente”, conferenze e una serie di incontri di ginnastica mentale con Giuseppe Alfredo Iannoccari. "Siamo felici che riprenda la stagione di eventi Oxy.gen, che per il Parco rappresenta anche la ripresa dei temi culturali e scientifici che mai come quest’anno sono attuali e significativi", commenta Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano.

