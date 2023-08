Salute mentale, sistema al collasso "Rischiamo di tornare ai manicomi"

di Andrea Gianni

MILANO

La crisi dei servizi di salute mentale è "drammatica" ed "esplosiva", fra reparti ospedalieri al collasso e strutture sul territorio che non riescono a far fronte a un disagio in aumento. Lo psichiatra Andrea Pergami, con più di trent’anni di esperienza nel servizio pubblico nel Milanese, fotografa una situazione allarmante. Durante la pandemia, nel 2021, le associazioni Campagna per la Salute Mentale, Urasam e Rete Utenti Lombardia avevano diffuso un documento evidenziando "la carenza di personale, di servizi e posti letto", chiedendo un cambio di passo sulla prevenzione e la cura. "Da allora non è cambiato nulla – sottolinea Pergami – e la situazione è addirittura peggiorata".

Gli appelli sono caduti nel vuoto?

"Si è parlato tanto dei medici come angeli del Covid, ma non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni e per investire sui servizi. Sono stati chiusi reparti di psichiatria negli ospedali e quelli che restano sono strapieni - anche di minorenni che dovrebbero essere curati in altre strutture - e con lunghe liste d’attesa. La stessa situazione di sovraccarico riguarda la neuropsichiatria infantile, per non parlare dei servizi sul territorio".

È solo un problema di risorse umane ed economiche o servirebbe una riforma del sistema?

"Andando alle radici, i problemi si sono creati con l’aziendalizzazione della sanità, cioè con la trasformazione delle Usl in Asl. La scelta di premiare chi spende meno ha portato a tagliare la voce più costosa, il personale, bloccando per anni assunzioni e stipendi. Ora ai concorsi non si presenta nessuno, perché per uno psichiatra le remunerazioni del settore privato non possono reggere il confronto con quelle del pubblico: il mio stipendio, ad esempio, è inferiore rispetto a quello di 30 anni fa, e i carichi di lavoro sono maggiori. Chi va in pensione non viene sostituito, per evitare la chiusura dei reparti si è costretti a prendere gettonisti superpagati mettendo una toppa ma creando anche una distorsione. Il problema è in un’assenza di programmazione, la sensazione che si cerchi di tirare a campare senza risolvere problemi dovuti anche alla spinta verso la privatizzazione della sanità senza attuare un vero modello misto".

Come vede il futuro della psichiatria?

"Se si parte subito, con un vero cambio di passo, ci vorranno almeno dieci anni per rimettere in piedi il sistema. È una questione di volontà politica. Altrimenti si rischia di tornare di fatto, con altre formule, a quel sistema dei manicomi superato dalla legge Basaglia, presa come modello in tutto il mondo: l’accentramento dei pazienti in grosse strutture con poco personale, slegate dal territorio. È evidente che sarebbe un disastro per la cura della salute mentale, un ritorno al passato".

I servizi sul territorio hanno anche l’obiettivo di fare da “filtro“ con l’ospedale.

"Anche su questo fronte ci sono gravi problemi. Quando una persona sta male viene mandata al pronto soccorso, dopo ore di attesa viene visitata e, poiché non c’è posto nel reparto, non può essere ricoverata. Poi chi la segue? Se una persona ha la possibilità può farsi curare privatamente, altrimenti è un punto interrogativo. Pensiamo anche alla carenza dei medici di base, che dovrebbero essere una prima sentinella sul disagio".