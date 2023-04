Il Salone del Mobile chiude con oltre 300mila presenze. "Un modello: pronti a collaborare"

Milano – Cala il sipario sulla sessantunesima edizione del Salone del Mobile di Milano con numeri importanti, che archiviano il Covid, e premiano un grande lavoro di squadra. "Un modello straordinario che noi siamo pronti a mettere a disposizione di tutti", dice con orgoglio Maria Porro, presidente del Salone.

«La macchina ha funzionato bene, con il nuovo layout di Euroluce e la disposizione degli stand su un livello. Abbiamo avuto un Salone di qualità con una governance che ha messo al centro il la-vo-ro e la cultura del progetto". In termini di affluenza di visitatori, le presenze registrate sono state 307.418 (+15% rispetto al 2022), in sei giorni, da 181 Paesi. Particolarmente significativo il 65% di buyer e operatori di settore provenienti dall’estero.

La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l’Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna con Brasile e India a pari merito. Oltre 5.400 i giornalisti accreditati il 47% dei quali provenienti dall’estero.

"Da questa edizione abbiamo tratto diverse lezioni importanti: abbiamo imparato che si può riprogettare un evento grandissimo come il Salone per traghettarlo nel futuro, che si può vincere la partita della sostenibilità quando tutto il sistema rimane coeso, che si possono immaginare e utilizzare nuovi contenuti per generare conoscenza, crescita, valore". E fra le immagini che più "mi resteranno nel cuore e nella mente – aggiunge Porro - ce ne sono tre, la prima è stato vedere gli imprenditori, seduti nell’arena Aurore, partecipare alla conversazione con Shigeru Ban, l’altra assistere alla tavola rotonda con le scuole di design del pianeta e la terza ricevere già le prenotazioni di una importante azienda per la prossima edizione di Euroluce, fra due anni". Cruciale anche il ruolo del digitale che ha consentito di entrare in contatto con nuovi Paesi e di mantenere i rapporti con quelli che non sono venuti.

Anche Claudio Feltrin non ci gira intorno: "Il Salone si è confermato ancora una volta come l’unica fiera del design che vanta la maggioranza di espositori italiani capace di attirare visitatori, in maggioranza stranieri: il risultato migliore che certifica il valore del nostro saper fare".

Partecipare ha un costo per le aziende (mille euro al metro quadro, allestimenti e oneri accessori) ma aggiunge Feltrin "gli espositori hanno investito bene le loro risorse, i visitatori hanno investito bene il loro tempo. Lo dicono i numeri, lo dice l’entusiasmo che si è respirato durante la settimana e lo dice la massiccia presenza della stampa e delle istituzioni con cui abbiamo condiviso temi fondamentali per il legno-arredo come formazione, internazionalizzazione, sostenibilità e filiera corta con legname made in Italy".

Sono stati 2.000 i brand espositori, di cui il 34% da 37 Paesi: 550 giovani designer da 31 Paesi e 28 Scuole e Università di design da 18 nazioni. Con un format che ha privilegiato, per la prima volta all’interno dei padiglioni, un approfondimento culturale che si è sviluppato negli spazi rivisitati di Euroluce, con mostre di alto livello che sono state apprezzate da un pubblico ampio e trasversale. "Questa fiera ha numeri molto positivi. Ci sono elementi importanti in questa edizione, come la riapertura dell’Asia, che ha portato a una presenza in massa di cinesi, coreani e indiani. E sappiamo che c’è forte attenzione da parte del nostro governo a quei mercati", è il commento di Matteo Zoppas, presidente di Ice (Istituto commercio estero).

Intanto, a luci spente, qualche riflessione collettiva sulla settimana del Design, sul Fuorisalone (che ha altrettanto numeri imponenti) ci sarà da fare, e forse il Salone qualche suggerimento potrà darlo. Sono due "realtà" diverse. C’è tempo un anno. L’appuntamento alla prossima edizione, a Milano, è stato già annunciato dal 16 al 21 aprile 2024.