Milano, 22 settembre 2018 - Biscotti, vestiti, birre, integratori per animali, mattoni: il "fatto di canapa" è il business dell'attualità. I numeri lo confermano: dai 30 ettari coltivati in Italia nel 2009, si è passati a 300, in soli cinque anni. E per il 2018 sono stimati circa 4 mila, grazie anche alla circolare dal ministero dell'Agricoltura, il Mipaaf, che a maggio scorso, dopo un anno di richieste dei coltivatori e i lavoratori, ha annunciato che produrre e vendere l'erba legale è possibile. L’oro verde - il green gold - ha conquistato il mondo e l'Italia, ma soprattutto Milano, che ancora una volta si dimostra una delle più importanti metropoli economiche d’Europa.

La capitale meneghina ospiterà la seconda edizione del Salone Internazionale della Canapa, dal 28 al 30 settembre, presso l’Officina Ventura (Via Ventura, 14), dalle 10 alle 21. L'evento, il primo dell'anno dopo la raccolta di canapa, ha quintuplicato il suo spazio e raddoppiato il numero di espositori italiani e europei divisi in tre zone: industriale, alimentare e grow. In ogni settore il visitatore si sorprenderà con il meglio che il mondo della canapa possa offrire. "L'edizione 2017 ha raccolto oltre cinquanta espositori distribuiti in 1.006 metri quadrati, in Via Tortona. Per quest'anno, ci sono già 120 aziende e lo spazio della fiera sarà di 4.500 metri quadri”, sottolinea Giuseppe Caruso, organizzatore dell’evento, che ipotizza un pubblico di 20 mila persone, 12 mila in più della scorsa edizione.

Tessuti, edilizia, cosmetici e il settore della plastica si concentrano nella zona industriale dove gli espositori porteranno i loro prodotti e progetti. Il cibo avrà un'area dedicata dove si potrà assaggiare di tutto, dal pane alla pasta, dalla birra al vino, dal caffè al gelato e i dolciumi vari. Guadagna ancora più terreno la zona grow, il meglio della proposta legale in ambito ludico-ricreativo con i prodotti per la coltivazione indoor e le marche della cannabis light italiana ed internazionale. Per la Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) "sono centinaia le nuove aziende agricole che hanno avviato nel 2018 la coltivazione di canapa". In 13 anni, il numero dei growshop italiani è triplicato, si è passati dai 100 store del 2005 agli oltre 300 di oggi, un numero che continua ad aumentare ogni mese. Il giro d'affari della "marijuana legale" ha un potenziale stimato in oltre 40 milioni di euro, dice la Coldiretti

I bambini potranno divertirsi nell'area giochi e intrattenimenti all’interno della fiera. Gli amanti della gastronomia avranno l'opportunità di partecipare a show-cooking e perfino ad un concorso di birra alla canapa. E non solo: ci sarà anche il FuoriSalone Canapa 2018 in diverse zone della città: presso locali, ristoranti e negozi milanesi, si potrà degustare prodotti e ricette a base di canapa. L'ingresso al salone costa 8 euro. per 2 giorni 14 euro e per i 3 giorni 20 euro (ultimo ingresso alle 20) .