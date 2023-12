Saletta scacciapensieri. Successo di condivisione

Si gioca a carte, si realizzano lavoretti a mano, si fanno tombolate, si canta e si balla. Ma ci sono anche incontri di educazione finanziaria o su altri temi. È la saletta scacciapensieri inaugurata nel 2019 nell’ambito del progetto La Comunità inizia dal condominio all’interno del condominio Aler di via Monviso 1 ad Arese. Un luogo rinnovato per la socialità degli anziani che, in occasione dell’Assemblea annuale Anci, ha ricevuto il Premio speciale Urbes 2023. Di cosa si tratta? Annualmente la rivista Urbes assegna un premio alle città, agli enti, alle fondazioni e alle persone che, con il loro impegno e con progetti mirati, hanno promosso la salute e il benessere nel proprio contesto urbano. Quest’anno tra i premiati c’è anche il Comune di Arese per la saletta scacciapensieri vincitrice del bando comunità promosso da #oltreiperimetri e finanziato da Fondazione Cariplo. Queste la motivazione del Premio, "per l’impegno nell’intraprendere un percorso di inversione sociale che punta a rendere il territorio comunale, in particolare le aree di residenzialità pubblica, un luogo di aggregazione partecipativa anche attraverso la rigenerazione urbana, a partire dalle fasce piu fragili delle popolazione". Un progetto virtuoso di rigenerazione urbana e sociale. La saletta che si trova al piano terra del condominio di edilizia popolare è stata ristrutturata grazie al contributo di cittadini volenterosi e con i soldi messi a disposizione dal bando e in questi anni è diventata un luogo di incontro e di condivisione. "Siamo molto orgogliosi per questo riconoscimento, la saletta è un luogo vivace e di incontro per molti anziani che altrimenti non avrebbero occasione per stare insieme o uscire di casa, se non sono loro a venire da noi, siamo noi ad andare da loro, a volte gli anziani non partecipano alle iniziative perché hanno difficoltà a muoversi da soli, avere una saletta scacciapensieri sotto casa è invece molto più comodo - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Il nostro obiettivo è quello di aprire tante salette comuni in altri contesti condominiali, fare aggregazione, creare socialità, perché in fondo basta poco, mettersi in gioco facendo bene alla comunità. Magari questo premio può diventare da stimolo anche per altri Comuni". Ad affiancare gli anziani c’è anche un educatore che coordina le attività con un solo obiettivo: "Generiamo legami sociali e sperimentiamo buone prassi". E non poteva mancare una pagina sul social Facebook per condividere foto e video di quello che succede, tra attività manuali e simpatici nonni che si esibiscono cantando tra gli applausi dei vicini di casa.