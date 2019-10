Milano, 31 ottobre 2019 - Un uomo si è arrampicato su un traliccio della linea ferroviaria a Milano, all'altezza di via Brembo in zona Porta Romana, costringendo Rfi a interrompere la circolazione dei treni per quasi due ore lungo la linea S9 di Trenord Albairate-Saronno

Secondo quanto riferito al momento dai carabinieri, si tratta di un cittadino romeno di cui non si conosce ancora l'età che è saluto sulla struttura poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale, ai quali l'uomo ha spiegato di essersi arrampicato in segno di protesta dopo l'allontanamento della figlia per ordine dell'autorità giudiziaria. Il traffico ferroviario è stato ripristinato intorno alle 17.40 ma l'uomo continua nella sua protesta e sono in corso trattative per farlo desistere. L'uomo avrebbe infatti minacciato di gettarsi nel vuoto.