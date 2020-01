Milano, 4 gennaio 2019 - Oggi a Milano e in Lombardia è il grande giorno dei saldi. Nella nostra regione gli sconti partono oggi, sabato 4 gennaio. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 3 marzo. FederModa ha stimato in 430 milioni di euro il giro d’affari a Milano e nell’area metropolitana. La corsa all’acquisto dovrebbe riguardare oltre un milione di famiglie. "La stima è in linea con quelle dell’anno scorso, ma migliore rispetto al dato nazionale" ha rilevato Renato Borghi, presidente di FederModa Milano. Questo significa che ogni famiglia spenderà in media 362 euro, per una spesa pro capite di 166 euro.

Un appuntamento atteso da tanti che attira nelle vie dello shopping cittadino (basti pensare al Quadrilatero della Moda o corso Buenos Aires a Milano) e negli outlet migliaia di persone a caccia dell'affare. Particolarmente attesi gli sconti nel settore abbigliamento e accessori.