Saldi di fine estate a gonfie vele Soddisfatti esercenti e clienti

di Massimiliano Saggese

È un bilancio decisamente positivo quello dei saldi estivi al Fiordaliso, centro commerciale tra i più importanti della Lombardia. Gli acquisti sono tornati ai livelli pre Covid e le famiglie comprano con dei budget definiti, non solo abbigliamento ma anche prodotti cosmetici e per la cura dei capelli. Anche in questi ultimi giorni di saldi non mancano le offerte al 70% su molti prodotti.

"Ho approfittato dei saldi estivi per rinnovare l’abbigliamento dei miei figli – racconta Mario Di Pierro – con costi decisamente inferiori ai mesi precedenti. Abbiamo un budget di 100 euro mensili per questi acquisti, anche se per lo shopping di mia figlia il budget non esiste. Non guardo mai i prezzi prima, ma ho comprato diverse magliette griffate a costi molto interessanti". Il centro commerciale Fiordaliso è super affollato in questi giorni, sia per le offerte in saldo che per l’area dedicata alla ristorazione in cui trovare il giusto sollievo dalle temperature hot estive.

"Siamo molto soddisfatti delle vendite effettuate nel periodo dei saldi nel nostro magazzino – commenta Fabio Nardi, store manager di Piazza Italia –. Gli acquisti sono tornati ai livelli pre-Covid con una grande affluenza soprattutto nel fine settimana. Anche in questi ultimi giorni i clienti sono alla ricerca del prezzo super scontato, ma anche la nuova collezione sta andando molto bene. In questo periodo estivo c’è stato un trend molto interessante di vendita per l’abbigliamento maschile". Ma c’è chi non può rinunciare al web. "Faccio shopping tutto l’anno, se un prodotto mi piace l’acquisto soprattutto online per la comodità di riceverlo direttamente a casa – spiega Cristina Lunardi – ma per l’abbigliamento, le calzature e altre categorie merceologiche compro direttamente nei negozi. Non ho un budget, se trovo il capo che mi piace lo compro".

Sul podio degli acquisti anche i prodotti per la cura della persona. "Noi abbiamo sempre promozioni durante l’anno, ma nel periodo dei saldi abbiamo lavorato molto bene – spiega Katia Rosestolato, store manager di Capello Point –. Un bilancio decisamente positivo per la nostra attività, le nostre clienti spendono molto per la cura dei capelli e per la manicure. I prodotti più acquistati sono la piastra a infrarossi, indispensabile per le teen ager e le linee che riguardano i trattamenti per la bellezza dei capelli".