Milano, 4 luglio 2019 - Patiti dello shopping ai nastri di partenza: è scattato il conto alla rovescia per i saldi estivi 2019. A Milano, come nel resto della Lombardia, si parte sabato 6 luglio. Gli sconti dureranno due mesi, fino al 3 settembre, come in tutte le regioni italiane. La buona notizia per gli appassionati dello shopping è che quest'anno, a causa dei capricci del meteo e di un'estate tardiva, i magazzini delle boutique sono rimasti pieni. Ci sarà solo l'imbarazzo della scelta tra i tanti capi offerti a prezzi ribassati.

Ma ecco alcune regole per il corretto acquisto degli articoli in saldo:

1. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto praticato e il prezzo finale

2. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che l'acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto

3. Prova dei capi: non c'è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante

4. Pagamenti: i negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi

5. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo

6) Esposizione in negozio: i prodotti in saldo dovrebbero essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione