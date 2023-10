Salari, precarietà, diritti. Presidio e corteo all’Ikea

Salari e stabilità, lotta alla precarietà, "democrazia sindacale", presidio e corteo sotto egida Cub all’Ikea di Carugate. I lavoratori, una sessantina, hanno sfilato in corteo paralizzando anche il traffico sulla tangenziale. La mobilitazione era stata promossa nei giorni scorsi nell’ambito di una vertenza in atto, era stata notificata alla Questura e si è svolta sotto monitoraggio delle forze dell’ordine, ma senza disordini rilevanti. A margine della mattinata una nota della Flaica Cub. "La multinazionale - vi si legge - sta diventando sempre più simbolo della precarietà e dello sfruttamento dilaganti nel nostro paese. Nonostante le sue campagne a favore dei diritti civili, quello di cui si dimentica spesso Ikea sono i diritti dei lavoratori". Ancora: "La Flaica Cub è il terzo sindacato per numero di iscritti in tutta Ikea. Nonostante ciò, Ikea ci esclude dal tavolo di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello, convocando invece sindacati meno rappresentativi, ma probabilmente più accondiscendenti di noi. Abbiamo quindi ingaggiato una battaglia vertenziale per il diritto del sindacato effettivamente rappresentativo in azienda di partecipare alle trattative. Abbiamo ottenuto una prima vittoria al Tribunale di Milano che ha condannato l’azienda a convocarci. La vertenza continua, tra le varie impugnazioni". Sul tema salari: "Ikea ci esclude dalle trattative proprio perché difendiamo in maniera intransigente i diritti di lavoratrici e lavoratori". M.A.