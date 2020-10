La trattativa è in corso, sarà ancora lunga e non c’è uno stop del Comune, ma molti paletti. Il sindaco Giuseppe Sala torna a parlare del progetto di Milan e Inter per la costruzione di un nuovo stadio nell’area di San Siro e sottolinea: "C’è in corso una lunga discussione che si basa sul fatto che noi come amministrazione non possiamo ostacolare la costruzione del nuovo stadio". Il primo cittadino probabilmente si riferisce anche al fatto che la legge sugli stadi consentirebbe ai club di proporre il loro progetto in assenza di un “sì’’ di Palazzo Marino. "Stiamo discutendo da lungo tempo sapendo che ci sono paletti importanti – continua Sala –. Dobbiamo essere certi che il progetto abbia senso, c’è questa lunga discussione ed è difficile dare dei tempi perché siamo in attesa di un progetto che risponda alle nostre richieste". Il sindaco, alla fine, aggiunge: "Sono affezionato come tanti di noi a San Siro ma devo avere un comportamento responsabile perché abbiamo un asset che non posso buttare via". Se Milan e Inter decidessero di costruire il nuovo impianto fuori Milano, infatti, il Meazza resterebbe vuoto.

M.Min.