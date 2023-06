La richiesta di Sala al ministro Salvini: "Milano area-test per regolare i tir"

Milano – Che Milano diventi una città-test nella quale poter sperimentare l’applicazione di nuove misure per regolare la circolazione dei mezzi pesanti in ambito urbano. Questo è quanto chiede il sindaco Giuseppe Sala al Governo e in particolare a Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, dopo l’incidente costato la vita ad Alfina D’Amato, travolta da una betoniera intenta a svolta a destra mentre era in sella alla sua bici: è la quinta vittima in 8 mesi.

Sempre la stessa dinamica. Da qui la delibera che la Giunta comunale, come riportato già ieri, approverà entro la metà di luglio, quella che renderà obbligatori i sensori anti-angolo cieco a bordo dei camion che intendano entrare in Area B. Da qui parte Sala: "Stiamo lavorando per normare la dotazione di dispositivi che leggono l’angolo cieco. Non è semplice perché non c’è una norma italiana ed europea, ci sono alcune sperimentazioni a Londra. Le problematiche sono due: fare una sperimentazione che non ha radicamento nel Codice della Strada – spiega il sindaco – e avere la certezza che i dispositivi siano disponibili sul mercato affinché lì si possa installare". Quindi la richiesta: "Stiamo chiedendo al Ministero dei Trasporti di usare Milano come area test, anche perché questo è un problema di tutte le città".

Il primo cittadino non ha ancora parlato col ministro Salvini: "Per ora stanno parlando gli uffici. Salvini lo vedrò il 4 luglio all’inaugurazione della M4. Ci siamo sentiti via messaggio, sa che stiamo lavorando su questa proposta molto complessa. Se si potrà perlomeno certificare di aver ordinato i dispositivi, si potrà entrare in città. La complessità c’è ma non lasciamo perdere perché queste tragedie non possono che indurci ad agire". Per quanto riguarda, infine, le limitazioni orarie per i mezzi pesanti, il sindaco non si sbilancia: "Stiamo studiando, dobbiamo parlare anche con le associazioni di categoria".

Intanto proseguono le indagini della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente di giovedì mattina in piazza Durante. L’ipotesi è che il mezzo pesante, svoltando a destra da via Predabissi, abbia agganciato la dueruote che si trovava nell’angolo cieco, quindi fuori dalla visuale dell’autista, prendendo in pieno la donna. La strage continua: cinque sono i ciclisti falciati a Milano dallo scorso novembre, quattro da febbraio.

E ieri mattina alle 11.30 una ciclista di 83 anni è stata presa in pieno da un’auto in via Domodossola, tra corso Sempione e CityLife, riportando ferite e traumi che hanno reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo. Appena tre ore prima, cento ciclisti di varie associazioni avevano invaso piazzale Loreto bloccando il traffico e chiedendo "Basta morti in strada". Tra gli striscioni: "Milano, dove la merce ha più valore della vita". Il secondo flash mob dopo quello organizzato mercoledì sera in piazza Durante.