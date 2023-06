Sala riapre il fronte taxi "Ne servono mille in più Chiederò al Pirellone l’aumento delle licenze"

di Giambattista Anastasio

Il Comune è pronto a chiedere alla Regione di autorizzare un significativo aumento delle licenze dei taxi in città. Ad annunciarlo è stato, ieri, il sindaco Giuseppe Sala che ha anche dimensionato il fabbisogno di auto pubbliche: mille in più, indicativamente. A riaprire un fronte storicamente critico, per usare un eufemismo, è stata Daniela Santanché. Soltanto lunedì la ministra al Turismo nonché coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, come già riportato, si è lamentata delle lunghe code in stazione e negli aeroporti mialnesi in attesa di salire a bordo di un taxi e contestualmente aveva fatto sapere che avrebbe convocato la categoria insieme all’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Lucente, anch’egli di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo già lunedì aveva predicato prudenza sulle soluzioni da prendere in considerazione per risolvere un problema ormai evidente: "Liberalizzazione o aumento delle licenze? Valuteremo insieme alla categoria (da sempre contraria alla prima e alla seconda opzione ndr), potrebbe bastare una migliore copertura oraria dei turni". Ieri mattina anche Attilio Fontana, presidente della Regione, ha optato per il dribbling: "Credo che i tassisti dovranno incontrarsi con il sindaco e con il ministro e dovranno fare delle valutazioni. Noi al momento purtroppo o per fortuna non siamo coinvolti".

E allora, ecco Sala: "Non abbiamo ancora chiesto nuove licenze, ma le chiederemo perché anche questo bando che abbiamo fatto sulle doppie guide ha dimostrato che le richieste sono poche e che c’è bisogno – fa sapere il primo cittadino –. Taxi in più servono: le regole dicono che la Regione deve autorizzare quindi la nostra richiesta la faremo. Mi pare – aggiunge il sindaco – sia una richiesta che nasce da tutta la città, con rispetto del lavoro dei tassisti che non è un lavoro facile e che è soggetto a momenti di grande lavoro e a momenti di bassa. Ma c’è bisogno di un servizio più solido in città perché le richieste sono tantissime". Alla domanda su quanti taxi mancano in città, Sala risponde: "Se dovessimo valutare il bisogno in un migliaio, non sbaglieremmo di tanto. Non si risolve il problema con 100 o 200 auto in più: una città come Milano non si vedrebbero alla fine. Le formule – conclude Sala – possono essere diverse, non solo nuovi taxi. Se si vuol lavorare su doppie guide e turni diversi siamo qui per farlo".

Fin qui però non è andata granché bene, come ammesso dallo stesso sindaco: il bando del Comune si chiuderà a fine mese ma al momento sono perevenute e sono state autorizzate solo 28 domande di nuove doppie guide e 43 domande per il passaggio dal turno unico (12 ore) a quello integrativo (16 ore). Attualmente – escluso il bando – sono 5.404 i taxi nel bacino aeroportuale, 4.855 dei quali solo a Milano con 394 doppie guide (o collaborazioni familiari) e, di queste, 154 con turno da 12 ore e 240 con turno di 16 ore. Il 4 luglio l’incontro tra la Giunta e i tassisti. Entro fine mese l’invio della richiesta in Regione.