"Sala e Sgarbi trovano soluzione a Milano: Slc-Cgil appello"

L’appello della Slc-Cgil è rivolto al sindaco Giuseppe Sala e al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervenuto contro la chiusura dell’Odeon: "Cerchino soluzioni

che garantiscano la forza lavoro ed evitino la definitiva chiusura dello storico cinema". Un invito sotto forma di una nota dei rappresentanti sindacali, che esprime la preoccupazione per il futuro dei 20 lavoratori. "Cosa diventerà il grande cinema Odeon storico patrimonio meneghino? Un cantiere!

E poi un nuovo polo del lusso, l’ennesimo", scrivono. "A parole dichiarano tutti che i cinema siano spettacolo, spazio di socializzazione nonché attività di

svago – proseguono – peccato che alla prova dei fatti molti lo dimentichino". Le lettere di trasferimento inviate ai dipendenti di The Space Cinema, intanto, sono state impugnate dalla Slc-Cgil e dalla Uilcom-Uil. "Rivolgiamo un invito – spiega Giovanni Fagone, segretario della Slc-Cgil Lombardia – a The Space affinché torni sui propri passi ripensando alle soluzioni negative che ha adottato. Trasferire i dipendenti fuori regione significa impoverire famiglie che vivono situazioni di difficoltà alla luce di stipendi che non arrivano a mille euro al mese". A.G.