Sala assente Il centrodestra ferma il Consiglio

Il centrodestra ieri ha interrotto i lavori del Consiglio comunale lamentando l’assenza del sindaco Giuseppe Sala, in particolar modo sulla questione San Siro, agitando cartelli con la scritta ironica “Il Mistero dello Stadio, autore Giuseppe Sala“. Un Sala che "non è mai presente in Consiglio comunale, soprattutto quando vengono affrontate temi sensibili per la città, a partire dal Bilancio e dallo stadio" affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Francesco Rocca e Chiara Valcepina. "Un atteggiamento che denota una mancanza di rispetto sia nei confronti dell’opposizione, sia nei confronti dell’intera cittadinanza". Per gli esponenti di Fratelli d’Italia è una questione di rispetto. "È ora che al Consiglio comunale, che rappresenta tutti i milanesi, venga dato il giusto peso e la giusta importanza".