Sala all’attacco: sveglia per tutti e monito a Roma. Milano capofila

In piazza c’è anche lui, il sindaco Giuseppe Sala, che dal palco legge il nome di "Giulia Tramontano", la vittima del delitto di Senago, una delle 107 donne uccise nel 2023, un lungo e tragico elenco. "La violenza contro le donne è aumentata in questo periodo storico e il recente assassinio di Giulia (Cecchettin, ndr) ne è la dimostrazione – commenta il primo cittadino a margine della manifestazione organizzata dal Partito democratico in largo Cairoli, davanti al Castello Sforzesco –. Ma la cosa che siamo costretti a rilevare è che la condizione femminile, nonostante tutti i richiami, le manifestazioni e le prese di posizione, è peggiorata. Da una recente analisi, il 37% delle donne in Italia non ha un conto corrente ed è più o meno pari a 8 mila euro all’anno la differenza di stipendio tra un uomo e una donna. È inaccettabile. Per cui c’è molto da fare. Io non voglio illudermi, ma mi pare che quest’ultimo assassinio abbia veramente dato una scossa e le mobilitazioni che si stanno vedendo ne sono la dimostrazione. Il risultato spero che sia una sveglia della coscienze collettive". Il numero uno di Palazzo Marino, subito dopo, aggiunge: "Io sono qui per dire che anche se qualcuno ironizza penso che il patriarcato esiste eccome, ne siamo tutti intrisi, io stesso. Ci sarebbe quindi da chiedere scusa, ma più che altro bisogna aggiungere che da oggi faremo del nostro meglio per evitare atteggiamenti patriarcali".

Una cronista chiede a Sala se la manifestazione milanese di ieri mattina sia una piazza politica contro il Governo o una piazza di monito al Governo e il sindaco replica così: "Penso che sia una piazza di monito al Governo, perché questo esecutivo ha tagliato fondi che potrebbero essere utili in questa battaglia, che è anche una battaglia culturale. Personalmente non metterei insieme la piazza di oggi con altre questioni. Il patriarcato c’è in Israele, in Ucraina, in Palestina... c’è ovunque. Spero che a Milano si resti fedeli allo scopo e al senso di questa giornata. Nella nostra città questo tema è irrinunciabile e improcrastinabile".