Sala alla Comunità ebraica. Altro corteo pro Palestina

Lunedì la delegazione dei vertici della Comunità ebraica di Milano a Palazzo Marino. Ieri la visita del sindaco Giuseppe Sala nel complesso scolastico e in altre strutture della Comunità. Un doppio incontro per chiudere definitivamente le polemiche innescate dalla doppia bandiera esposta sulla facciata del Comune dopo l’attacco di Hamas a Israele. "Sono qui per comunicarvi la mia vicinanza in questo momento, a titolo personale ma anche in rappresentanza della città di Milano", ha affermato il primo cittadino, rivolgendosi al presidente Walker Meghnagi, al suo vice Milo Hasbani, al rabbino capo Rav Alfonso Arbib e agli altri esponenti della Comunità. "La nostra scuola è il fulcro – ha spiegato Meghnagi –. Qui noi cresciamo i nostri figli, i nostri nipoti: rappresenta l’anima della nostra comunità". Sala si è detto favorevole alla proposta – avanzata dall’ex parlamentare Emanuele Fiano e dal consigliere comunale Daniele Nahum – di presentare una mozione per sostenere la richiesta di permettere alla Croce Rossa Internazionale di visitare i circa 200 ostaggi di Hamas. Intanto, i giovani palestinesi d’Italia si preparano al secondo corteo nel giro di otto giorni.

Su Instagram circola da giorni il volantino con data e luogo: appuntamento domani pomeriggio alle 15 in piazza Duca d’Aosta, come già accaduto sabato scorso. Alla manifestazione di una settimana fa erano attese 1.500 persone, ma i numeri reali hanno triplicato le presenze stimate alla vigilia. L’iniziativa, partita dalla Centrale, si è conclusa al parco Trotter, dopo aver attraversato via Vitruvio, via Settembrini, via Doria, piazzale Loreto e via Padova. Il percorso di domani non è stato ancora definito: con ogni probabilità, gli organizzatori si confronteranno oggi con la Questura per stabilire insieme il tragitto. Sui social c’è chi spinge per dirigersi verso il centro e chi propone di protestare davanti al consolato americano, ma l’orientamento di chi gestisce l’ordine pubblico è quello di evitare che queste manifestazioni, specie in un momento così delicato sul fronte internazionale, si svolgano in centro o in prossimità di obiettivi sensibili.Nicola Palma