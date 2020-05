Milano, 19 maggio 2020 - Dalla sitazuone economica alla Summer School, dai giudizi sul Governo ai test sierologici. Questa mattina non ha postato il consueto messaggio social, Beppe Sala, tuttavia il sindaco di Milano, intervistato da Radio 24, ha parlato ad ampio raggio della Fase 2 e in generale della situazione della città e del Paese in questa situazione post emergenza coronavirus.

Riaperture

Nella prima giornata di riaperture generalizzate della fase 2, "il trasporto pubblico" è andato "bene", secondo il sindaco. Sala ha quindi illustrato il piano della mobilità messo in campo dall'amministrazione comunale per la fase di riapertura e dopo i primi ingorghi di traffico registrati ieri: "Noi stiamo puntando sulla prova di un cambiamento al sistema di mobilità: stiamo favorendo le biciclette. Milano non è una città grande ed è in piano e quindi non vogliamo solo subire questo periodo, ma vogliamo usarlo per sperimentare nuove modalità. Questo rende felici tanti, ma scatena un po' di polemiche dagli automobilisti. Io li capisco, ma le grandi città del mondo stanno andando in questa direzione, pure Milano ci deve provare. Usiamo questo periodo come un test".

Crisi economica e criminalità organizzata

Sul pericolo di possibili infiltrazioni mafiose, in un cintesto di crisi economica generalizzata, Sala ha detto che "al momento non ho contezza di una maggiore pressione della criminalità organizzata sulla rete commerciale milanese, ma nel dialogo con il prefetto e il questore è uno dei punti di attenzione". Il sindaco ha poi precisato: "Il problema c'è e va fronteggiato, chi ancora ha il coraggio di sostenere o di pensare che la mafia non ci sia a Milano e al nord è folle". Sempre in tema di crisi economica, secondo Sala "il mese critico sarà ottobre, quando è possibile che le agenzie di rating facciano un downgrade del Paese, facendo esplodere spread e tassi d'interesse". Per affrontare l'emergenza sociale che si prospetta, Sala chiede iun camio delle regole: "Milano oggi è una cittò che potrebbe tranquillamente indebitarsi per far fronte alle necessità dei cittadini, ma le regole non lo permettono. E le regole vanno cambiate, perché io non voglio toccare nessun servizio".

Summer School

Sala ha quindi parlato della Summer School. "Noi intendiamo aprirla dal 15 giugno, quindi da quando chiudono le scuole. Stiamo analizzando queste cose. Per esempio, il tema della sanificazione è tutt'altro che irrilevante. La scienza ci dice che la carica virale oggi è abbastanza bassa e che quindi si è ridotta la possibilità di trasmissione. Ma sull'apparentemente banale tema della sanificazione ci si divide: è necessario, non è necessario e come e quanto farlo. A questo si aggiunge il tema delle protezioni personali", ha ricordato il sindaco, che ha peroò affermato di ritenere che "se si useranno gli spazi aperti e si metteranno insieme il Comune, gli oratori e le associazioni, riusciremo a ospitare non tutti i bambini milanesi, ma quelli i cui genitori sono al lavoro".

Il consiglio a Conte

Il primo cittadino meneghino ha guardato anche alla politica nazionale, dando un suggerimento al premier Giuseppe Conte: "Se dovessi dare un consiglio al premier Conte, posto che al momento non vedo alternative a questo governo, è di rafforzare la sua struttura. In primis, la collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo, e poi la compagine ministeriale non è che non possa essere rivista". Un rimpasto? "No, chiedo a Conte di riflettere sul fatto che, quando il vento diventerà davvero forte, avrà bisogno di avere i migliori italiani al suo fianco".

Test sierologici

Infine, una riflessione sui test sierologici: "Mi rendo conto che ci siano differenze di vedute nel mondo politico e in quello scientifico su questi test, però osserviamo una realtà come quella di Wuhan, che citiamo come esempio ed è il vero benchmark. Lì si stanno facendo in questi giorni test a tutti gli 11 milioni di abitanti".