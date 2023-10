Sabina Bellione: "In prima linea per aiutare le donne"

"L’ambito sociale non è solo un lavoro ma una passione capace di donare un senso a quello che si fa ogni giorno". È la filosofia di Sabina Bellione, 52 anni, che ha ricevuto l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Laureata in Filosofia, il cavaliere per due anni, dal 2020 al 2022, è stata direttrice generale della fondazione Asilo Mariuccia, dove oggi continua il suo impegno quale volontaria, e sviluppa anche progetti innovativi in ambito sociale nel gruppo cooperativo Cgm. L’Asilo Mariuccia non è, come molti credono suggestionati dal modo di dire, una scuola dell’infanzia: nasce nel 1902 come rifugio per le giovani donne esposte al pericolo di finire nel giro della prostituzione, perché figlie ad esempio di prostitute o carcerati o abbondonate dalle famiglie o, ancora, in quanto vittime di violenza, offrendo a loro un percorso di dignità e lavoro. "Oggi la Fondazione Asilo Mariuccia Onlus aiuta madri con bambini e ragazzi in difficoltà, a partire dai minori stranieri non accompagnati, offrendo strutture di accoglienza e percorsi educativi. L’obiettivo è sempre l’emancipazione".

Nel concreto quali progetti sostiene l’Asilo Mariuccia?

"Abbiamo 4 comunità per madri fragili con bambini. Offriamo alle ospiti coi loro figli la possibilità di condividere un periodo della loro esistenza in un clima di accoglienza e sostegno educativo, volto a promuovere la consapevolezza del ruolo genitoriale, ma anche un percorso per l’inserimento lavorativo in ottica di autosufficienza. Abbiamo 16 appartamenti per donne coi figli in regime di semi-autonomia. Poi ci sono 2 comunità per minori e altre 9 abitazioni per ragazzi dai 17 anni in su".

C’è un’emergenza sociale?

"Se parliamo di Milano è quella dei minori stranieri non accompagnati che arrivano ad ondate, soprattutto dalla Tunisia, dalla parte rurale dell’Egitto ma anche dal Centro Africa. Stiamo registrando una fortissima affluenza. Fra i nostri ospiti ci sono anche ragazzi con grandi fragilità alle spalle il cui processo di adozione in famiglia non è andato a buon fine". A.L.