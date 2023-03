Rush finale per il Fontana 2 Trattative nella notte romana sul rebus della Giunta lombarda

di Giulia Bonezzi S’è allungata nella notte romana la trattativa sulla nuova Giunta regionale, di cui il governatore rieletto Attilio Fontana ha annunciato per oggi la divulgazione, prima di partire per la capitale dove ieri sera si è disputato il vertice risolutore, al termine degli impegni parlamentari dei coordinatori lombardi dei quattro partiti del centrodestra. E cioè Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati più Sgarbi, nell’ordine di peso certificato dalle urne; che era il rebus da sciogliere nella composizione del secondo esecutivo Fontana, per massimi 16 assessori e quattro sottosegretari. Degli assessorati FdI, forte del suo 25,2%, ne rivendica la metà (otto); nello schema sul quale le delegazioni lavorano da tre settimane, cinque toccavano alla Lega, che ha tenuto col 16,5%, due a Forza Italia (dimezzata rispetto al 2018, col 7,2%) e uno alla lista Fontana in virtù del suo 6,2%, se i Moderati (1,2%) si accontenteranno di un sottosegretario. "Non ci sono nodi" da sciogliere, assicurava ieri Fontana, ma "da chiarire alcuni punti sulla delimitazione nelle competenze dei singoli assessorati. Due o tre cose su cui abbiamo fatto degli approfondimenti perché ci sono questioni tecniche, per essere sicuri che si potessero fare o meno. Stasera risolviamo, poi...