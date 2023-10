Rubano un’auto per “farsi un giro“. Nei guai tre ragazzi di 15 e 16 anni

Per farsi un giro in macchina, ne hanno rubata una del car sharing, percorrendo le strade tra il quartiere milanese Baggio e Cesano. I tre minorenni, uno di 16 e due di 15 anni, residenti tra Baggio e il quartiere Olmi, hanno visto una Citroën C3 bianca della ShareNow aperta, con le chiavi inserite nel cruscotto. Sono saliti in auto e hanno iniziato a girare, arrivando fino a Cesano. Qui, le telecamere di lettura targhe hanno rilevato che la macchina, segnalata come rubata, stava entrando in via Libertà.

Subito è stata lanciata l’allerta alla centrale operativa che ha girato il messaggio alla pattuglia di motociclisti della polizia locale. "Ricevono direttamente un alert sugli smartphone o sui tablet – spiega il vice sindaco Salvatore Gattuso – con le informazioni principali relative al veicolo, per esempio se le forze dell’ordine lo hanno segnalato come rubato. E così è stato per la Citroën". Gli agenti hanno intercettato i tre minori in via Salvo D’Acquisto, intimando al guidatore di fermarsi. Ma il sedicenne ha accelerato cercando di seminare la pattuglia. È iniziata una rocambolesca fuga per le vie del centro, percorrendo via Roma in contromano, verso via Colombo. Poco dopo le attività commerciali il giovane ha perso il controllo dell’auto, urtando una sbarra e i segnali stradali di un cantiere, per poi andare a sbattere contro una macchina parcheggiata. In due sono riusciti a scappare, mentre il guidatore è stato portato in codice verde in ospedale. La fuga dei due ragazzi è durata poco: le guardie ecozoofile che controllano il parco Natura hanno visto i due scappare in cerca di un nascondiglio e lo hanno segnalato ai motociclisti che in pochi istanti sono riusciti a raggiungerli. Tutti e tre, senza precedenti, sono stati denunciati. Il guidatore è stato scortato da un agente in ospedale, gli altri due sono stati portati in comando dove li attendevano i rispettivi genitori.