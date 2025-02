Rubano 88 capi in due negozi. Tre in manette

Hanno rubato decine di capi di abbigliamento nascondendoli dentro borse schermate realizzate artigianalmente. Il modus operandi era semplice: la donna faceva da palo, seduta poco distante con il cellulare in mano pronta ad avvertire i complici nel caso in cui fossero arrivati gli addetti alla sicurezza. I due uomini entravano nei negozi, fingevano di essere clienti interessati all’acquisto di capi d’abbigliamento, andavano nei camerini e nascondevano le merce all’interno delle borse. In un pomeriggio hanno sottratto 88 capi d’abbigliamento da due negozi. Avevano studiato tutto nel dettaglio, ma probabilmente non avevano fatto i conti con le telecamere interne che hanno immortalato i loro movimenti e l’arrivo dei carabinieri. È successo sabato scorso al centro commerciale di Arese ma la notizia è stata resa nota solo nelle scorse ora dal comando provinciale dei carabinieri. In manette, in flagranza di reato, sono finiti tre cittadini di nazionalità romena, due uomini di 31 e 50 anni e una donna di 39 anni, per furto aggravato in concorso.

La banda avrebbe scelto di agire proprio sabato pomeriggio, quando i negozi e la galleria del centro commerciale sono affollati di clienti impegnati nello shopping. L’atteggiamento dei due uomini che prendevano in modo quasi “compulsivo” giacconi e altro abbigliamento tuttavia, ha insospettito i titolari dei negozi che hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Senago che ha bloccato i tre mentre cercavano di allontanarsi dal centro commerciale. Portati in caserma, dopo gli accertamenti sono stati arrestati. La refurtiva per un valore di 3mila euro è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Ro.Ramp.