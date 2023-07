Ruba valigetta a un turista: ladro in manette

Due arresti in due giorni in zona Centrale. Giovedì, due agenti in borghese hanno ammanettato un quarantenne algerino che aveva appena derubato di una valigetta un turista che stava pranzando in un fast food. I poliziotti si sono accorti immediatamente del furto e hanno bloccato il ladro in flagranza; la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che non si era accorto di nulla. Il giorno dopo, è finito in cella un trentottenne di origine albanese, residente in Toscana: durante un controllo, è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per reati legati agli stupefacenti. L’uomo, a cui era stato di recente revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo, è stato accompagnato a San Vittore.