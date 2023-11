Ruba portafogli. Latitante finisce a San Vittore

Bloccata dalla vigilanza per un furto, si scopre poi che era una latitante. È successo nel pomeriggio di martedì scorso. Una donna trentacinquenne di nazionalità bulgara è riuscita a rubare il portafoglio a un’anziana signora all’interno di un supermercato di Garbagnate Milanese. Tutto questo in pieno giorno. Il gesto però è stato visto da una addetta alla vigilanza che, insieme ai colleghi ha subito bloccato la donna e chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati velocemente al supermercato e durante l’identificazione della borseggiatrice, hanno scoperto che aveva un ordine di carcerazione. Emesso nel giugno del 2017 dal tribunale di Firenze, indicava che la donna doveva scontare la pena di undici mesi e ventotto giorni, per un furto commesso nel capoluogo toscano. La trentacinquenne è stata così subito arrestata e portata nel carcere milanese di San Vittore. All’anziana signora invece, spaventata per quanto successo, è stato riconsegnato il suo portafogli, e lei ha ringraziato sia la vigilanza che i carabinieri per i loro rapidi interventi e per avere recuperato quanto le era stato sottratto.