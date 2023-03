Ruba in monopattino tra le auto in sosta

Incappucciato e a bordo di un monopattino elettrico, si aggira nella notte fra le auto parcheggiate: i residenti insospettiti segnalano, arrivano i carabinieri.

Il giovane, diciottenne, celibe, operaio e con precedenti, è stato beccato in flagrante mentre, scassinata la portiera di un’auto, rovistava nel vano portaoggetti per rubare.

Immediato è scattato l’arresto, cui, poco dopo, è seguita anche una denuncia per detenzione di stupefacenti: in un vano del monopattino elettrico i militari hanno trovato 64 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e un coltello usato per confezionare dosi.

Tutto è avvenuto l’altra notte a Melzo, l’allarme è stato dato dai cittadini via 112, la zona quella di via Baracca. La segnalazione, quella di un individuo quantomeno sospetto che si aggirava fra le auto in sosta guardando all’interno: monopattino elettrico, zainetto, volto coperto da un cappuccio.

Immediatamente si è portata sul posto una pattuglia dei carabinieri di Gorgonzola, già impegnata in un servizio perlustrativo serale, che ha raggiunto il luogo in cui era scattato l’allarme quasi in tempo reale. E immediatamente, difatti, il ragazzo è stato colto sul fatto: il monopattino elettrico appoggiato a un’auto, la portiera passeggero aperta, lo sconosciuto all’interno dell’abitacolo, intento a rovistare nel vano portaoggetti sul lato passeggero.

L’arrestato è stato condotto in camera di sicurezza e resta a disposizione degli inquirenti. Lo stupefacente, il coltello e il bilancino sono stati posti sotto sequestro.

Monica Autunno