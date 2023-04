Ruba il cellulare e fugge Preso col trova i-Phone

Ha preso il cellulare e si è allontanato di corsa, ma si è dimenticato di spegnerlo. Così la derubata ha attivato la funzione "trova i-Phone" dal telefono di un’amica ed è riuscito a localizzare la posizione del ladro, permettendo così alla polizia di arrestarlo dopo pochi minuti. Il raid è andato in scena domenica pomeriggio in via Ferrari, a due passi dalla stazione ferroviaria Garibaldi: una diciottenne, che era in compagnia di alcuni amici, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto e depredata del cellulare che teneva in mano. I ragazzi hanno subito allertato il 112, mentre la proprietaria dell’i-Phone ha provato a localizzarlo con il gps, probabilmente senza nutrire grandi speranze di successo. E invece l’operazione ha dato i suoi frutti: l’oggetto rubato era indicato sulla mappa a poche centinaia di metri. Verso quel punto si sono diretti gli agenti delle Volanti, che hanno trovato un ventenne di origine marocchina seduto su una panchina: con sé aveva il cellulare. Il giovane nordafricano è stato arrestato.