Ruba dentro sei auto Arrestato dalla polizia

Come se nulla fosse, poco prima delle 18 di giovedì, sotto gli occhi dei passanti ha danneggiato sei auto parcheggiate lungo via Sammartini, accanto alla stazione Centrale, per frugare dentro gli abitacoli alla ricerca di oggetti da rubare. Ma gli è andata male: l’uomo, egiziano di 28 anni irregolare sul territorio e con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato continuato dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 112. A notare la scena e a telefonare è stato un ventiquattrenne. Immediato l’arrivo della Volante, che ha bloccato l’egiziano cogliendolo in flagrante.

Poco dopo, in manette è finito un altro egiziano, di 30 anni, che insieme a un diciassettenne marocchino (denunciato), mai censito, ha cercato di rubare profumi e liquori all’Esselunga di piazza Ovidio. Valore della merce: circa 200 euro. La coppia è stata notata dai vigilanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

M.V.